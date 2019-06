Marques Mendes diz que “o país é vítima” de Constâncio

Luís Marques Mendes, antigo líder do PSD, declarou este domingo no seu habitual espaço de comentário na SIC, que “o país é vítima” de Vítor Constâncio e “da sua incompetência”.

Mendes referia-se à alusão do antigo governador do Banco de Portugal a um eventual processo ao PÚBLICO na sequência das notícias sobre o seu papel na concessão de crédito a Joe Berardo pela Caixa Geral de Depósitos, considerando “fantástica” a afirmação feita por Constâncio em sede de direito de resposta e o facto de se ter feito de “vítima”.

“Fez-se de vítima, mas não é vítima, vítima é o país da sua incompetência, por exemplo, no BPN”, disse Marques Mendes.

“Ninguém disse que ele era vigarista, ninguém pôs em causa a sua idoneidade, mas sim a sua competência e eficácia”, sublinhou.

O antigo líder do PSD disse ainda esperar esclarecimentos de Constâncio sobre o caso quando, na próxima terça-feira, o antigo governador do Banco de Portugal for ouvido na Assembleia da República. Mendes referiu-se na SIC à autorização do empréstimo a Berardo e ao papel na estratégia de tomada da liderança do BCP.

“A 21 de Dezembro de 2007, Constâncio reuniu no Banco de Portugal com vários accionistas para ajudar a encontrar uma lista candidata à gestão do BCP. No dia seguinte saiu a candidatura de Santos Ferreira. Sabendo-se que o Banco de Portugal não tem nada que se meter na gestão do banco A, B ou C, porque andou a patrocinar, presidir a uma reunião de accionistas para tentar fazer uma lista? Ele que nunca ligou muito à supervisão — veja-se o caso do BPN — aqui esteve muito activo e interveniente”, disse Marques Mendes.

“É uma suspeita política muito forte. Tem que dar explicações que clarifiquem”, exigiu Mendes.