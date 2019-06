Miguel Oliveira volta a pontuar em prova ganha por Marc Márquez

O português Miguel Oliveira (KTM) somou neste domingo mais quatro pontos no Mundial de MotoGP, ao terminar na 12.ª posição o Grande Prémio da Catalunha, sétima ronda do campeonato, ganha pelo espanhol Marc Márquez (Honda).

Oliveira, que partiu da 20.ª posição no circuito de Montmeló, em Barcelona, terminou a 44,666 segundos do vencedor, que beneficiou das quedas do espanhol Jorge Lorenzo (Honda) e dos italianos Andrea Dovizioso (Ducati) e Valentino Rossi (Yamaha).

O francês Fabio Quartararo (Yamaha) foi o segundo, a 2,660 segundos, e o italiano Danilo Petrucci (Ducati) fechou os lugares do pódio, a 4,537 segundos de Márquez, que conquistou a quarta vitória da temporada.

Com este resultado, o piloto de Almada tem 12 pontos, subindo de 19.º a 17.º no campeonato, que é liderado por Márquez, com 140.