João Sousa sobrevive a qualifying talentoso e acede ao quadro principal do ATP de Halle

João Sousa acedeu este domingo ao quadro principal do Noventi Open, prova ATP 500 a decorrer em Halle, na Alemanha e disputada em courts de relva. O português, actualmente na posição 71 do ranking mundial da modalidade, venceu Miomir Kecmanovic, em 83.º lugar, por 2-1 em sets: 6-7 (8-10), 6-4 e 6-1 na segunda ronda de qualificação à prova.

No primeiro set — 6-7 (8-10) —, Sousa e Kecmanovic pontuavam a cada jogo que serviam. O sérvio levou a decisão ao tie break, que levou por vencido depois de o português de 30 anos ter perdido dois pontos de serviço. Kecmanovic, que já foi número um mundial no escalão de juniores, também perdeu serviços logo depois, mas conseguiu entrar em vantagem no encontro.

João Sousa respondeu firme logo depois, vencendo o segundo e o terceiro set sem falhar qualquer ponto de serviço e sem que o adversário tenha atingido os pontos de break. A partida durou uma hora e 57 minutos.

Esta é a segunda vitória de João Sousa este ano em court de relva. O triunfo anterior foi na primeira ronda do mesmo qualifying em Halle, no sábado, onde venceu Jannik Sinner, italiano de 17 anos (219.º da hierarquia ATP), também por 2-1 em sets – 8-7 (6-8), 6-3 e 6-4 –, que começou a perder. Antes, Sousa perdeu na primeira ronda do quadro principal de ‘s-Hertogenbosch, na Holanda, contra o norte-americano Frances Tiafoe (35.º ATP) por 2-0.

Para o arranque deste quadro principal aguarda pelo alemão Rudolf Molleker (18 anos, 149.º, wild card na prova), o polaco Hubert Hurkacz (22 anos, 54.º e com 1,96m de altura) ou outro jogador que tenha ultrapassado a qualificação. Será a quinta vez que o Sousa participa neste torneio germânico.

João Sousa também está na prova de pares, em Halle, fazendo dupla com o argentino Guido Pella (29 anos, 22.º) para enfrentar o duo David Goffin (belga, 28 anos, 33.º) e Pierre-Hugues Herbert (francês, 28 anos, 45.º). O português foi derrotado na prova individual do último Estoril Open por Goffin.