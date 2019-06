Colômbia de Carlos Queiroz surpreende e vence a Argentina de Messi

A Colômbia, orientada pelo treinador português Carlos Queiroz, entrou da melhor forma na edição 2019 da Copa América em futebol, ao vencer a Argentina por 2-0, na primeira jornada do Grupo B, em Salvador.

Roger Martínez, aos 71 minutos, e Duvan Zapata, aos 86, selaram o triunfo dos “cafeteros”, que estiveram melhor na primeira parte e marcaram na segunda, numa altura em que os “albi-celestes” estavam por cima e tinham feito várias ameaças.

Os colombianos, que tiveram menos tempo a bola e remataram menos, deram um passe importante rumo aos quartos-de-final, num agrupamento que conta igualmente com Paraguai e Qatar, duas formações que se defrontam este domingo.

Por seu lado, os argentinos, que sofreram a primeira derrota em fase de grupos desde 2004, e após 13 jogos, não estão, longe disso, fora da corrida ao apuramento, até porque passam os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros.

Foto

A primeira parte foi equilibrada, mas a Colômbia esteve melhor, embora sem criar grandes ocasiões, merecendo destaque apenas duas acções de Falcao, que, aos 30 minutos, roubou a bola a Otamendi e depois passou mal, e, aos 40, atirou contra Pezzella.

Depois do intervalo, a Argentina melhorou, assumiu o comando do encontro e criou várias ocasiões para marcar, nomeadamente por Paredes (59 minutos) e Otamendi e Messi (66).

Os comandados de Lionel Scaloni não foram, porém, eficazes, e, aos 71 minutos, a Colômbia marcou: James Rodríguez lançou Roger Martínez na esquerda e este passou como uma “flecha” por Saravia, futuro jogador do FC Porto, e rematou de forma imparável.

A Argentina ainda tentou, já sem a mesma convicção, chegar ao golo, e evitar o desaire, mas, aos 86 minutos, os colombianos acabaram com o jogo em contra-ataque, com Duvan Zapata a encostar na pequena área, após jogada na esquerda entre Martínez e Lerma.

Queiroz feliz, mas lembra que é só o “princípio"

Após a vitória, o treinador português Carlos Queiroz mostrou-se “contente” pela vitória da Colômbia sobre a Argentina (2-0), na primeira jornada do Grupo B da Copa América em futebol, mas lembrou que é apenas “o princípio”.

“Estamos contentes com o resultado, mas isto é apenas o princípio. Não chegámos a lado nenhum. É um jogo da fase de grupos e agora tempos de descansar e continuar a lutar, para, se possível, jogar melhor”, disse Queiroz.

A estreia em encontros oficiais pela Colômbia dificilmente poderia, porém, ter corrido melhor, até porque os “cafeteros” não batiam os “albi-celestes” há quase 12 anos, mais precisamente desde 20 de Novembro de 2007.

“Quero felicitar os jogadores da Colômbia. Com muita humildade e trabalhando juntos, souberam sofrer, reagruparam-se e depois soltaram-se. Isso encantou-me”, disse Queiroz, frisando: “Temos de enfrentar o Qatar e o Paraguai com a mesma humildade”.

De acordo com o treinador que levou Portugal aos títulos mundiais de juniores em 1989 e 1991, tratou-se de um “jogo muito bom, entre duas equipas muito boas”.

“É normal que quando há equipas desta qualidade em campo, o domínio seja alternado, mas conseguimos, durante os 90 minutos, encontrar as melhores soluções para as fases em que a Argentina teve mais a bola”, explicou.

A finalizar, Carlos Queiroz não quis individualizar, afirmando que o melhor futebolista da Colômbia “chama-se equipa”.

Em contraste com a satisfação do técnico luso, o capitão argentino, Lionel Messi, estava, naturalmente, frustrado com o desaire, o primeiro que sofreu pela Argentina numa fase de grupos da Copa América, à quinta participação.

“Vamos demorar um tempito a assimilar e aceitar esta derrota, mas temos de saber retirar coisas positivas dos erros que cometemos”, disse o jogador do “Barça”, lamentando que os golos da Colômbia tenham acontecido “na melhor fase da Argentina”.

No primeiro encontro do dia na Copa América, a contar para o grupo A, o marcador não funcionou (0-0) no embate entre o Peru e a Venezuela, muito por culpa do jovem guarda-redes da selecção “vinho tinto” Wuilker Faríñez, de 21 anos, sendo que, do outro lado, Pedro Gallese também esteve em bom plano.

Os peruanos, que procuram passar a fase de grupos pela nona edição consecutiva — falharam a última vez em 1995 —, criaram mais e melhores oportunidades, mas tiveram zero na eficácia, mesmo contra 10 desde os 75 minutos, por expulsão de Luis Mago.

Os peruanos até introduziram a bola na baliza contrária logo aos sete minutos, por Christofer González, mas o lance foi anulado, pelo VAR, por fora de jogo, sendo que, ainda antes do intervalo, Faríñez brilhou perante Paolo Guerrero.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na segunda parte, Jefferson Farfán também teve um golo anulado por um fora de jogo e, aos 78 minutos, já com os venezuelanos reduzidos a 10, Faríñez e o “ferro” seguraram o “nulo”.

Com o empate em Porto Alegre, o Brasil acaba a primeira ronda isolado na liderança do Grupo A, uma vez que na sexta-feira bateu a Bolívia por 3-0, graças a dois golos de Philippe Coutinho, o primeiro de penálti, e um do suplente Everton.

Na formação venezuelana, Jhon Murillo, jogador do Tondela, foi titular, sendo substituído aos 84 minutos.