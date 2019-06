Casa Pia e Vilafranquense sobem à II Liga

Casa Pia e Vilafranquense são as duas equipas do Campeonato de Portugal que serão promovidas na próxima temporada à II Liga. Neste domingo, a equipa de Lisboa afastou o Praiense, apesar de ter sido derrotada nos Açores, enquanto o Vilafranquense eliminou o U. Leiria no desempate por grandes penalidades.

O primeiro clube a garantir a promoção foi o Casa Pia, formação lisboeta que chegou a disputar a I Divisão, na longínqua época 1938/39, mas que nunca marcou presença no segundo escalão profissional de Portugal.

Na Praia da Vitória, na ilha Terceira, o Praiense necessitava de recuperar da desvantagem de um golo (derrota na 1.ª mão da meia-final no Estádio Pina Manique por 1-0), e igualou a eliminatória logo no segundo minuto da partida, com um golo do açoriano Luciano Serpa.

No entanto, a chuva constante rapidamente tornou o relvado do Estádio Municipal da Praia da Vitória num charco e o confronto tornou-se uma lotaria. Acabou por ser mais feliz o Casa Pia, que na segunda parte empatou de grande penalidade (Miguel Bandarra, aos 55').

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em cima do minuto 90, os açorianos ainda fizeram o 2-1 - Luciano Serpa bisou na conversão de um penálti -, mas o Praiense, o clube que mais pontos somou nas 34 jornadas da primeira fase de todas as séries, não conseguiu impedir que os “gansos” garantissem um lugar na final do Campeonato de Portugal de 23 de Junho e a promoção à II Liga.

Sem chuva mas com muita emoção, em Vila Franca de Xira a eliminatória entre Vilafranquense e U. Leiria apenas foi decidida no desempate por grandes penalidades. Depois do empate (1-1) na 1.ª mão disputada em Leiria, a equipa da casa colocou-se em vantagem com um golo do internacional cabo-verdiano Kelvin, mas pouco depois Helinho, médio formado no V. Guimarães, restabeleceu o empate após um canto.

Sem mais nenhum golo nos 90 minutos, o jogo seguiu para o prolongamento, onde o resultado se manteve. A decisão, acabou por surgir no desempate por grandes penalidades e os ribatejanos foram mais felizes: Carlos Daniel e João Miguel falharam pelo U. Leiria e garantiram a subida do Vilafranquense.