Benfica vence Sporting e é o novo campeão de futsal

O Benfica sagrou-se neste domingo campeão nacional de futsal ao vencer o Sporting por 4-3 no último jogo da final, disputada à melhor de cinco partidas.

No derradeiro encontro, os benfiquistas começaram melhor e marcaram duas vezes num só minuto, com ambos os golos a serem da autoria de Raúl Campos (8').

O Sporting, contudo, reduziu logo no minuto seguinte, por intermédio de Cardinal e chegou ao empate ao minuto 13’, através de um livre convertido por Léo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Só que os “leões” nem tiveram tempo para saborear o regresso à igualdade, já que no minuto seguinte Bruno Coelho recolocou os “encarnados” na frente de marcador e, logo depois, Raúl Campos assinaria um hat-trick (15'), colocando o Benfica a vencer por 4-2.

Ainda antes do intervalo, Rocha voltava a dar ânimo aos “leões”, marcando o 4-3 (18') e antecipando uma segunda parte tão ou mais espectacular.

No segundo tempo, contudo, não se registaram mais golos, apesar do esforço final do Sporting, que chegou a jogar com o guarda-redes avançado. Um livre a sete segundos do apito final foi a derradeira ocasião para o Sporting, mas o remate de Cavinato acertou no poste esquerdo da baliza de Roncaglio. Mas o Benfica resistiu e manteve a vantagem, suficiente para fazer a festa do seu oitavo título de campeão nacional de futsal.