Palcos da Semana

Teatro

O fantasma de Gertrude Stein

Fernanda Lapa encena Gertrude Stein e Acompanhante de Win Wells, cujo título remete para uma menção muito específica em Paris é uma Festa, de Ernest Hemingway, em que o autor se refere, algo desdenhosamente, a Alice B. Toklas apenas como “a companheira” de Gertrude Stein, a romancista, poeta, dramaturga e colecionadora de arte americana. A peça começa pouco depois da morte de Stein, cujo fantasma retorna à sua companheira de 26 anos, Toklas. Wells, e Lapa, criam um diálogo imaginado entre as duas que passa em revista as vidas bem vividas destas duas mulheres, usando textos, cartas e entrevistas a Stein. A interpretação está na mãos de Cucha Carvalheiro e Lucinda Loureiro, com Nuno Vieira de Almeida ao piano.

LISBOA Teatro Municipal São Luiz

De 19 a 30 de Junho. Quarta a sábado, às 21h; domingo às 17h30.

Bilhetes 12€​

Foto David Grimal Benoît Linéro

Música

O mundo melómano em Espinho

A 45.ª edição do FIME — Festival Internacional de Música de Espinho recebe virtuosos intérpretes do mundo da música, quer seja romantismo clássico ou jazz. A abertura tem lugar dia 21 de Junho e está a cargo de David Grimal e da Orquestra Clássica de Espinho. Já o encerramento é feito pelas mãos de Yamandú Costa e Jan Wierzba, acompanhados pela mesma orquestra, dia 20 de Julho. Pelo meio, há concertos de Kronos Quartet ou Alexander Rudin e Alexander Melnikov, entre outros.

ESPINHO Auditório de Espinho

De 21 de Junho a 20 de Julho.

Bilhetes a 8€

Programa disponível em http://musica-espinho.com/fime/.​

Foto Eddie Vedder

Música

Vedder a solo

Com uma carreira a solo ao longo de mais de uma década, o incontornável vocalista dos Pearl Jam desde 1990, retorna a Portugal, pela terceira vez, durante uma digressão europeia que o leva de Amesterdão a Londres. Como convidado especial estará presente Glen Hansard, o liricista e vocalista irlandês do grupo The Frames que traz o seu novo álbum, This Wild Willing. O percurso a solo de Vedder começa ao fazer a banda sonora do filme O Lado Selvagem (Sean Penn, 2007), tendo arrecadado um Globo de Ouro pela canção Guaranteed. Em 2012, lança o seu primeiro álbum em nome próprio, Ukulele Songs, tendo continuado a fazer colaborações ao longo dos anos, seja num álbum de Jimmy Fallon, Blow Your Pants Off, ou num episódio de Twin Peaks: The Return, em que canta a música Out of Sand e assina com o seu nome de nascença, Edward Louis Severson III. Em 2017 foi integrado no Rock and Roll Hall Of Fame, juntamente com Pearl Jam.

LISBOA Altice Arena

Dia 20 de Junho, às 20h30.

Foto AR — Festival de Cinema Argentino

Cinema

Argentina em Portugal

São quatro dias dedicados ao cinema argentino mediante a apresentação de quinze filmes contemporâneos, quase todos inéditos em Portugal. A 5.ª edição do AR — Festival de Cinema Argentino passará também no Porto, no Cinema Trindade, de 28 a 30 de Junho. As propostas que o festival leva ao grande ecrã incluem seis filmes de ficção, cinco documentários e quatro curtas-metragens que pretendem servir como ilustração da qualidade do cinema deste país sul-americano. Estas apostas cinematográficas realçam as linhas estéticas e as preocupações políticas, económicas e sociais que marcam a cultura argentina actual.

LISBOA Cinema São Jorge

De 20 a 23 de Junho. Quinta a domingo às 18h, às 20h e às 22h.

Bilhetes a 4€

Programa completo disponível em http://arcinemaargentino.com.​

Foto Nomfusi

Música

Percorrer os sons do mundo

O Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo dá palco a músicos da Suécia, Rússia e Polónia, mas também da Irlanda, Cuba ou África do Sul. A marcar esta multiculturalidade estão, então, Hang Massive (em Águeda), Rocío Márquez e Nomfusi (em Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga), Otava Yo (em Oliveira do Bairro e Oliveira de Azeméis), Volosi (Estarreja e Sever do Vouga), Vocal Sampling (Águeda, Estarreja e Albergaria-a-Velha), Sharon Shannon e Sara Tavares (Águeda).

ÁGUEDA, ALBERGARIA-A-VELHA, SEVER DO VOUGA, OLIVEIRA DO BAIRRO, OLIVEIRA DE AZEMÉIS, ESTARREJA

De 19 de Junho a 25 de Julho. Quinta, sexta e sábado às 22h.

Grátis a 6€

O programa completo disponível em http://www.festim.pt.​