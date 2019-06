Estarei condenado a engordar se deixar de fumar?

Não está obrigatoriamente condenado, mas a probabilidade de aumentar de peso é grande. A boa notícia é que mesmo que aumente de peso, os benefícios da cessação tabágica superam os efeitos negativos desses potenciais quilos a mais, pois o risco de mortalidade é maior em fumadores com o peso normal do que em ex-fumadores com excesso de peso ou obesidade. É muito importante referir este ponto pois o medo do ganho de peso é a principal razão pela qual os fumadores adiam a cessação tabágica ou têm uma recaída após terem deixado de fumar, sendo este padrão mais observado nas mulheres fumadoras.

