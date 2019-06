Mário Nogueira reeleito líder da Fenprof com 97% dos votos

Mário Nogueira foi, este sábado, reeleito secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), no congresso desta organização sindical que está a decorrer em Lisboa. O líder da maior federação de sindicatos de professores foi escolhido por 97% dos delegados, numa eleição em que não tinha lista concorrente.

O novo mandato de Mário Nogueira tem a duração de três anos e o dirigente sindical já anunciou que será o último. No final desse período, será a pessoa que mais tempo liderou a Fenprof: 15 anos.

A federação de sindicatos de professores — que conta com 50 mil filiados — foi fundada em 1983 e liderada, nos 11 primeiros anos, por António Teodoro. Seguiu-se Paulo Sucena, que deixaria o cargo em 2007, 13 anos passados desde a sua primeira eleição. Mário Nogueira, que já fazia parte do secretariado nacional da federação nessa altura, sucedeu-lhe.

O Congresso da Fenprof – que tem como lema “Carreira Docente Dignificada, Condição de Futuro” – elegeu como presidente do Conselho Nacional, o órgão máximo entre congressos, Manuela Mendonça, dirigente do Sindicato dos Professores do Norte e que, em 2007, concorreu contra Mário Nogueira nas eleições em que foi decidida a sucessão de Paulo Sucena. Os 556 delegados elegeram também António Dutra, do Sindicato dos Professores da Região Açores, como presidente do Conselho de Jurisdição.