Incêndio em fábrica de bicicletas faz três feridos

Um incêndio numa fábrica de bicicletas na freguesia de Oiã, em Oliveira do Bairro, fez na manhã deste sábado três feridos. Nenhum deles se encontra em estado grave.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro avança ao PÚBLICO que o incêndio já está circunscrito e que vai entrar agora em fase de rescaldo.

Ainda segundo a mesma fonte, os três feridos sofreram queimaduras que não são consideradas graves. Apenas um deles, que foi atingido na zona dos olhos, oferece maiores cuidados. Duas das vítimas foram transportadas para o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, em Aveiro. O terceiro está a ser assistido no Hospital Universitário de Coimbra.

A fábrica em questão, a AvantisBike, que se dedica à produção de bicicletas, situa-se na zona industrial de Oiã, junto à Estrada Nacional 235.

O alerta foi dado pelas 10h50 deste sábado. Quando os meios de socorro chegaram ao local depararam-se com a “fábrica tomada pelas chamas” afirma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro à agência Lusa. No local estão, segundo a Protecção Civil, 89 bombeiros de várias corporações da zona Centro bem como 34 viaturas.