Dois anos depois dos fogos ainda há 20% das casas por reconstruir

Se na data em que se assinalou o primeiro ano dos incêndios de Pedrógão Grande o processo de reconstrução das casas tinha uma taxa de conclusão de 60%, o ritmo dos trabalhos não acelerou como seria expectável. De acordo com as informações dadas ao PÚBLICO pelo Ministério do Planeamento, juntando os processos de Junho e Outubro, estão concluídas 939 ​das 1151 intervenções previstas, ou seja, 81% do total. Os casos de Junho são os mais adiantados, mas nem aí o processo está concluído – está nos 92%, ainda com duas dezenas de processos por concluir.

