Nas ruas e nas praias, Telavive celebrou o orgulho LGBTI+

Em Telavive, capital de Israel, milhares de pessoas ocupam na sexta-feira as ruas da cidade com as cores do arco-íris na marcha do orgulho LGBTI+. As celebrações passaram também pela praia, onde várias pessoas mergulharam com o corpo pintado com as cores do arco-íris.

No mês de Junho realizam-se marchas e celebrações LGTBI+ por todo o mundo. A escolha deste mês está relacionada com o dia 28 de Junho de 1969, considerado o momento fundador do movimento LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, transgénero) nos Estados Unidos.