Não devia cair na tentação...

Muito se tem falado, esta semana, do discurso do João Miguel Tavares (JMT) no 10 de Junho. A direita e a esquerda exageraram nos comentários: a primeira aplaudiu, vendo nele o homem que foi capaz de dizer as verdades absolutas; a esquerda censurou a forma “salazarenta” do discurso, muito virado para um certo saudosismo. Eu ponho-me num lugar neutro, para tentar ter uma opinião isenta desses complexos. O JMT falou o que o povo gosta de ouvir – não há dúvida – e não disse mentira nenhuma. Embora seja positivo dizer o que o vulgar das pessoas pensa, colocando-se artificialmente no lugar delas, o que não é verdade, nem tudo pode ser levado para um confronto entre nós e eles, sendo nós os puros e honestos. Um jornalista com a audiência do JMT tem obrigações que um cidadão normal não tem e não pode cair na tentação de fazer do discurso do 10 de Junho uma crónica no PÚBLICO, uma conversa de café ou uma intervenção no “Governo Sombra”. Da sua inteligência e da sua cultura deveria ter saído muito mais do que uma linguagem pobre e ambígua que, consequentemente, deixou o país dividido e a mim sem saber bem o que pensar. A frontalidade formal da linguagem, o uso de termos populares, os apelos a desígnios nacionais confusos e o distanciamento populista com os políticos em geral, não é compatível, na minha opinião, com o jornalista que me habituei a respeitar e gostar, nem com o dia em que se deve analisar a singularidade de ser português, de forma eventualmente polémica, mas não deprimindo-a, com frases feitas e batidas.

José Carlos Palha, Gaia

O futuro envelhecido que já nos bate à porta

Depois de ler um editorial e um artigo no PÚBLICO de 13 de Junho, eu, velho, me confesso causador da travagem do crescimento da economia (capa do jornal) , limitador da economia e dificultador da contratação de pessoas activas pelas empresas (pág. 2), e causador da ausência de um destino mobilizador (pág. 4).

Talvez por causa dos meus 74 anos tenha interpretado mal as palavras publicadas, para mais originadas numa entidade que segue acriticamente o art. 3.º n.º 3 do TFUE que mistura estabilidade de preços e pleno emprego, impossível com salários dignos numa economia como a nossa. Mas também por causa dessa idade, e porque usufruo de uma reforma milionária de 3000 euros depois de 39 anos de descontos, e porque nós morremos todos os anos quase 110.000, quando apenas nasceram quase 90.000, evoco os piores raciocínios do MRPP. Mas é preciso que nasçam mais, quando a tecnologia permite reduzir o número de horas de trabalho e aumentar a produtividade, embora os economistas prefiram calcular a produtividade em preço de venda (ainda por cima competindo com preços de dumping) por quantidade de pessoas, em vez de quantidades de produto por pessoa?

Desgosta-me que falem assim, culpando os velhos, quando eles ainda podem ser úteis se não travarem a sociedade civil nem “os deixarem para trás”, porque reaviva o desejo de desistir de Stefan Zweig, ao deixar para outros, jovens, a tarefa de combater as ideias discriminatórias.

Fernando Santos e Silva, Lisboa