Wiesbaden: a tradição termal deu-lhe fama, mas há vida para além da água

Não fosse a chuva ligeira que caía naquela tarde de sábado e a nossa história com Wiesbaden tinha tudo para ser um desses casos raros de “paixão à primeira vista”. Havia parques verdes, ruas alinhadas e um movimento pedonal q.b. Nem de mais, nem de menos. Wiesbaden tinha tudo na dose certa, inclusive a distância até à cidade maior, Frankfurt (cerca de 30 minutos). Tínhamos passado os olhos numa brochura que a apresentava como a “Nice do Norte”, mas, assim que o sol a iluminou, a constatação tornou-se óbvia: Wiesbaden não precisa de se colar a nenhum destino turístico; os seus encantos valem por si próprios. Capital do estado de Hesse, reconhecida pelas suas águas termais, é também detentora de uma vida cultural pujante e belos edifícios.

