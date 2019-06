O sucesso do Tia Isabel explica-se pelos sabores regionais

Para lá da procura da satisfação e do prazer gastronómico, com um restaurante – como qualquer outro produto – há sempre maior empatia quando ele tem associada uma boa história. No caso do Tia Isabel ainda mais. Por ser minhota e logo lembrar as “mulheres de grande valor” que Zeca Afonso consagra nos versos da sua canção, aquelas que – sendo também “as mais bonitas” – pelo seu estilo afoito, directo e determinado, Miguel Esteves Cardoso escreveu que “deveriam mandar em Portugal”. Pelo menos no que à comida diz respeito, não haveria certamente grandes razões de queixa.

Continuar a ler