Portugal de regresso à elite da Rugby Europe

Depois de três anos a competir no Rugby Europe Trophy, a selecção portuguesa de râguebi vai regressar em 2020 ao Rugby Europe Championship, a principal divisão das provas organizadas pela Rugby Europe. Neste sábado, na Alemanha, Portugal esteve a ganhar por 30-6 e 37-18, mas nos últimos minutos os germânicos ainda conseguiram reduzir a diferença para apenas cinco pontos: 37-32. Porém, a vitória acabou por ser dos Lobos, que assim serão promovidos a uma prova onde vão defrontar Geórgia, Roménia, Espanha, Rússia e Bélgica.

À terceira foi de vez. Após perder na Bélgica (29-18) e na Roménia (36-6), Portugal garantiu em Frankfurt o regresso à elite da Rugby Europe conseguindo contrariar o favoritismo da Alemanha. Embora estejam numa posição inferior (28.º) a Portugal (23.º) no ranking da World Rugby, os germânicos tinham a seu favor o factor casa e o facto de se apresentarem praticamente na máxima força, o que esteve longe de acontecer com a equipa portuguesa.

Num problema já crónico do râguebi português, os Lobos apresentaram-se no jogo mais importante do ano com duas dezenas de baixas de peso, incluindo a quase totalidade dos atletas profissionais que jogam no estrangeiro, mas mesmo apresentando um XV repleto de jovens, Portugal ultrapassou a Alemanha.

Na despedida de Martim Aguiar como seleccionador português – a entrada do francês Patrice Lagisquet deverá ser oficializada ainda este mês -, Portugal conseguir equilibrar a partida no duelo com os avançados alemães e depois usou o seu principal triunfo: a qualidade das linhas-atrasadas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com muita mobilidade e velocidade nos três-quartos, Portugal chegou ao intervalo a ganhar por 20-6 (ensaios de António Cortes e Rodrigo Marta) e parecia ter o problema resolvido no arranque do segundo tempo, quando aumentou a diferença para 37-18 a meio dos últimos 40 minutos, com mais um ensaio de Rodrigo Marta e outro do seu colega de equipa no Belenenses Rodrigo Freudenthal.

No entanto, os alemães não deitaram a toalha ao chão e a cerca de cinco minutos do fim colocaram-se à distância de apenas cinco pontos: 37-32. Com a vitória em risco, Portugal foi obrigado a sofrer e acabou por resistir à pressão final da Alemanha, segurando a vitória e promoção ao Rugby Europe Championship 2020.

XV de Portugal: 1- João Côrte-Real, 2- Nuno Mascarenhas; 3 – Anthony Alves, 4 – José D’Alte, 5 – Rebelo de Andrade, 6 – David Wallis, 7 – Salvador Vassalo, 8 – Jacques Le Roux, 9 – João Belo, 10 – Jorge Abecasis (3+3+3+2+2+2+2), 11 – António Cortes (5), 12 – Tomás Appleton, 13 – Rodrigo Freudenthal (5), 14 – Rodrigo Marta (5+5), 15 – Manuel Marta.