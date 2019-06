A maior tragédia depois da maior conquista

A segunda grande geração do futebol holandês tinha acabado de conquistar o título europeu na Alemanha e era justamente celebrada como a melhor equipa do mundo. Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Marco van Basten, os irmãos Koeman conseguiram, em 1988, aquilo que Cryuff e companhia não tinham conseguido nos anos 1970, um grande título de selecções para a “Laranja Mecânica”. E esta era uma geração com o toque sul-americano dos imigrantes do Suriname, uma antiga colónia holandesa no continente americano que ganhara a independência em 1975.

