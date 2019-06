Palavras que Lutam, o tributo de Noiserv e Paulo Miklos, dos Titãs, a Fernando Lemos

O artista plástico, fotógrafo e designer Fernando Lemos apresenta este sábado um livro que acrescenta uma área mais à sua produção criativa: poeta. A apresentação do livro Poesia, que reúne a poesia completa de Fernando Lemos, integra o ciclo de homenagem ao artista que decorre até Setembro de 2019 e conta com um convidado especial: Noiserv, que vai acompanhar uma leitura dos textos pelos actores Filipe Duarte e Soraia Chaves, e que produziu entretanto Palavras que Lutam, uma homenagem ao criativo português naturalizado brasileiro que compôs com Paulo Miklos, ex-vocalista da banda brasileira Titãs.

Poesia será apresentado às 17h deste sábado no Torreão Poente do Terreiro do Paço, sede temporária do Museu do Design e da Moda (Mude), pelo realizador Miguel Gonçalves Mendes. A apresentação da obra contará então com o próprio Fernando Lemos e com a leitura musicada dos poemas por David Santos, conhecido como Noiserv. A obra, além de uma colectânea da sua produção poética, inclui ainda um texto do escritor português Valter Hugo Mãe e uma entrevista de Victor Ferreira Rocha, realizador do documentário Retratação, sobre Fernando Lemos, actualmente com 93 anos.

Palavras que Lutam, que o PÚBLICO apresenta em primeira mão, integra a banda-sonora de Retratação, que deve estrear-se em Dezembro.

O Mude tem na Cordoaria Nacional, em Lisboa, uma exposição dedicada a Fernando Lemos Designer, que estará patente até Outubro.