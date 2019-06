Morreu o cineasta italiano Franco Zeffirelli

Franco Zeffirelli morreu este sábado, aos 96 anos. Cineasta, mas também encenador de ópera e referência transversal das artes italianas, era um dos últimos sobreviventes da geração de realizadores da era de ouro do cinema italiano, formada por nomes como Federico Fellini, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni ou Vittorio De Sica. Duas adaptações de clássicos de Shakespeare, Romeu e Julieta (1968) e A Fera Amansada (1967), com Elizabeth Taylor e Richard Burton, são algumas das suas obras mais recordadas. Na ópera, dirigiu Maria Callas, entre outros talentos, mas o grande público talvez o recorde sobretudo como o realizador da minissérie de televisão Jesus de Nazaré (1977).

A notícia da sua morte está a ser avançada pela agência Reuters e pelos media italianos. Segundo La Repubblica, Zeffirelli morreu este sábado, “serenamente”, na sua casa em Roma “depois de uma longa doença”. Citando os filhos do cineasta, Pippo e Luciano Zeffirelli, o mesmo diário adianta que o corpo do cineasta estará em câmara ardente esta segunda-feira no Capitólio, em Roma. A sua fundação despede-se no seu site com um singelo "Ciao maestro”. “Realizador total”, recorda o diário Corriere della Sera.

Natural de Florença, onde nasceu em 1923, fruto de uma relação clandestina entre um homem e uma mulher casados, Gianfranco Zeffirelli nunca será reconhecido pelo seu pai, Ottorino Corsi, e perderá a mãe, Alaide Garosi, com apenas seis anos. Por não poder dar-lhe o nome de quaisquer dos dois progenitores, a mãe decidirá registá-lo com o apelido Zeffiretti (as brisas mencionadas no Idomeneu de Mozart, ópera que adorava), que um erro na transcrição deturpará irreversivelmente. Conta o La Repubblica que a sua iniciação artística, após um período de estudos no Instituto de Belas-Artes, se fez logo com um gigante, Visconti. De passagem por Florença com a sua companhia de teatro, abriu as audições a actores locais e Gianfranco tentou a sua sorte, mas acabou rejeitado por causa do seu “sotaque toscano”. Visconti interessou-se porém por uns desenhos que trazia e acabou por contratá-lo como assistente de cenografia – “porque ele nem sequer num pincel sabia segurar”, contará mais tarde Zeffirelli.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O seu primeiro grande trabalho seria, aliás, uma cenografia, para a estreia italiana da peça de Tennessee Williams Um Eléctrico Chamado Desejo. Ao longo da sua carreira de 60 anos, foi tanto cenógrafo e encenador (de teatro e de ópera) como actor e realizador de cinema. Nunca recebeu um Óscar, mas foi nomeado duas vezes para os prémios da Academia (para melhor realizador, em 1969, por Romeu e Julieta; e melhor direcção artística, em 1983, por A Traviata), e candidato à Palma de Ouro em Cannes com Otelo (1986).

As suas últimas décadas de vida foram marcadas por uma intensa actividade política como senador, ao serviço da Forza Italia de Silvio Berlusconi: entre 1994 e 2001, cumpriu dois mandatos no Senado.

O seu último trabalho como encenador de ópera – “um sonho cultivado durante dez anos”, escreve o La Repubblica, é uma nova Traviata que terá a sua estreia já na próxima sexta-feira, dia 21, na Arena de Verona. Mas tinha já um novo projecto em mãos, um Rigoletto para a Royal Opera House de Mascate, em Omã, a estrear a 17 de Setembro de 2020.