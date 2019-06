“Para que servem todos os sentimentos que temos a capacidade de sentir?”

Ainda faltam algumas horas que a banda suba a palco. Deixámos o espaço sempre inóspito dos bastidores de um festival, com os seus caixotes-camarim, e caminhamos contra o vento na relva do Parque da Cidade, no Porto, em direcção ao restaurante onde a banda almoçará. Depois da passagem em 2018 pelo Vodafone Paredes de Coura, os Big Thief actuarão no Nos Primavera Sound e o regresso faz-se com um novo álbum, U.F.O.F., em que mergulham mais profundamente em raízes folk, usando instrumentos acústicos guiar as canções que Adrianne Lenker compõe e a que Buck Meek (guitarrista), Max Oleartchick (baixista) e James Krivchenia (bateria) dão corpo completo.

Continuar a ler