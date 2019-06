Um carro autónomo sem travões devia atropelar uma grávida ou uma criança?

Neste episódio jogamos à "Máquina da Moral" com a Filipa Almeida Mendes e conversamos com o Presidente do Instituto Superior Técnico, Arlindo de Oliveira, sobre a inteligência artificial e os veículos autónomos.

