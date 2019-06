Relação anula sentença que absolveu presidente da Câmara da Covilhã

O Tribunal da Relação de Coimbra anulou e mandou refazer a sentença na qual o presidente da Câmara da Covilhã e o ex-presidente da Assembleia Municipal, Vítor Pereira e Manuel Santos Silva, respectivamente, foram absolvidos do crime de prevaricação de titular de cargo político.

Na apreciação dos recursos interpostos pelo Ministério Público e pelo antigo presidente da Câmara da Covilhã Carlos Pinto (que se constituiu assistente no processo), os juízes da Relação decidiram declarar nula a sentença da primeira instância por “falta de fundamentação e por omissão de pronúncia” e determinaram a sua “substituição por outra que supra as nulidades” apontadas.

Contactado pela agência Lusa, o presidente desta autarquia do distrito de Castelo Branco, Vítor Pereira, sublinha que a Relação não se pronunciou sobre a “questão de fundo”, que é a da absolvição, mas sim sobre uma questão formal que se prende com a necessidade de “melhor fundamentar” a decisão.

O autarca mostra-se ainda convicto de que a absolvição será mantida.

Vítor Pereira e Manuel Santos Silva estavam acusados do crime de prevaricação de titular de cargo político em concurso aparente com participação económica, por terem estabelecido um acordo extrajudicial que pôs fim a uma acção em que a mulher e a cunhada do segundo dos arguidos já tinham sido condenadas em duas instâncias.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As familiares de Manuel Santos Silva tinham de pagar ao município cerca 265 mil euros, mais 75 mil euros em juros, mas o acordo foi feito sem que os juros fossem considerados e por metade do valor base, verba que foi paga com 13 mil euros em dinheiro e com a entrega de um terreno avaliado em 119 mil.

O Ministério Público sempre considerou que os arguidos agiram de modo a fazer um “negócio que foi lesivo para a autarquia”, mas em Julho o Tribunal da Covilhã absolveu os dois.

Durante a leitura da sentença, a juíza explicou que não ficou provado que Vítor Pereira tenha agido “grosseiramente para beneficiar” as familiares de Manuel Santos Silva.