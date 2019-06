Reparar o elevador social é bom, mas não basta

Quando, na crónica anterior (e em várias outras nos últimos meses), sugeri substituir o objetivo nacional da “convergência com a média da União Europeia” pela da “construção em Portugal de uma sociedade do conhecimento altamente desenvolvida, baseada numa população muito qualificada e numa economia bastante mais especializada, que não deixe ninguém para trás”, cada palavra ali cumpre com a sua missão — e todas só fazem sentido em conjunto. Em particular, sem as últimas palavras — “que não deixe ninguém para trás” — o resto perde muito do seu sentido. Vejamos porquê.

