Vara não fala de Vale do Lobo e queixa-se do “martírio” da prisão que o impede de ter informação

Eram 13h36 quando Armando Vara entrou na sala da comissão parlamentar de inquérito rodeado pelo seu advogado e pelo deputado socialista Jorge Gomes. O momento era esperado, uma vez que o antigo administrador da Caixa Geral de Depósitos pediu para não ser ouvido, por se encontrar preso em Évora. E dada “essa situação” em que “se encontra”, que classificou como “martírio”, Vara avisou os deputados que pouco ou nada vai dizer sobre o principal processo que o envolve: o empréstimo para o empreendimento de Vale do Lobo.

“Para salvaguarda dos meus direitos de defesa, não devo por ora pronunciar-me sobre créditos de Vale do Lobo”, disse, até que o processo judicial no âmbito da Operação Marquês esteja concluído. “Quero deixar claro que não vou responder a perguntas sobre Vale do Lobo”, reforçou.

Contudo, na sua declaração inicial, garantiu que “todos os procedimentos legais e regulamentares foram cumpridos”. Ainda sobre este assunto, disse que aconteceu uma reunião em Outubro de 2006 com os promotores do empreendimento e “todos os administradores da CGD” e que, no final, houve um “agrado geral” sobre a proposta.

Neste início de conversa com os deputados, Armando Vara quis explicar as dificuldades que teve em aceder a informação por estar preso. “Procuro sensibilizar para a situação em que me encontro e que resulta da impossibilidade de acesso a qualquer tipo de informação desde há 5 meses o que inviabiliza a possibilidade de preparação”, começou por dizer. Logo de seguida quis contar que ele e as pessoas com quem “partilha este martírio” estão limitadas na sua possibilidade de ter informação, porque nem um “computador sem acesso externo” lhe permitem ter. “Tudo o que tenho a escrever, escrevo à mão”. A seguir a esta constatação, fez uma consideração sobre o sistema, dizendo que este fala muito em “inclusão”, mas que quem sai da prisão, “sairá info-excluído”.