PSD vota ao lado da esquerda para acabar com taxas moderadoras nos centros de saúde em 2020

Numa reviravolta em relação ao que fizeram no grupo de trabalho da Lei de Bases da Saúde, o PS e o PSD aprovaram nesta sexta-feira no plenário a proposta do Bloco para acabar com as taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários e nas demais prestações de saúde que sejam prescritas por profissionais do Serviço Nacional de Saúde.

O PCP, o PEV, o PAN e o deputado não-inscrito também votaram a favor; só o CDS votou contra.

O voto a favor do PS só foi possível através de um acordo entre os socialistas e os bloquistas para que na discussão na especialidade, na Comissão de Saúde, a entrada em vigor passe a ser com o orçamento do Estado do próximo ano e não de imediato, como prevê o texto do Bloco.

Durante a manhã, no debate em plenário, tanto o PSD como o PS mostraram uma posição muito crítica sobre a proposta do Bloco, lembraram que esta mesma proposta foi chumbada na discussão da Lei de Bases da Saúde, e que ficara aprovada a do PS de que isso seria matéria para regulamentar posteriormente.