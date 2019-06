Pedro Nuno Santos: Afirmar-se para suceder a Costa, demarcando-se dele

Pedro Nuno Santos transitou de uma função mais política, a de negociador directo em nome do Governo com os parceiros de aliança parlamentar, para uma pasta mais técnica, a das Infra-Estruturas e da Habitação. Mas não abandonou a atitude de político que quer marcar terreno no PS, com o objectivo de se candidatar a líder do partido, quando chegar o momento da sucessão de António Costa.

