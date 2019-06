Suíça: elas saíram à rua para exigir igualdade

Quem diria que, na Suíça, mulheres como as desta fotogalaria têm de se manifestar na rua pelo reconhecimento de direitos iguais? As queixas não diferem em praticamente nada das revindicações das mulheres em muitos outros países, menos ou igualmente desenvolvidos: exigem melhores salários, mais tempo e mais respeito.

Há 28 anos que as mulheres suíças não protestavam desta forma. Em 1991 meio milhão de mulheres pediu, também em protestos de rua, mais igualdade de direitos entre homens e mulheres, mas em vão, num contexto em que não existiam mulheres no Governo e em que nem sequer a licença de maternidade era reconhecida legalmente. Para que conste, as mulheres ganham em média menos 12% do que os homens, sublinha a organização do protesto, que está nas ruas esta sexta-feira, 14 de Junho. Lê mais aqui.