Ser Voluntário… na ATLAS

Segundo o Inquérito Piloto ao Trabalho Voluntário, realizado em 2012, cerca de 12% da população residente com 15 ou mais anos tinha feito nesse ano voluntariado ou participado em acções de voluntariado. Um número, contudo, abaixo da média da União Europeia, que se situava nos 24%. Cada vez mais pessoas querem começar a realizar voluntariado regularmente, mas a questão muitas vezes colocada é: Por onde começar? Nós damos uma ajudinha.

Área Geográfica: Coimbra, Leiria, Marinha Grande e Pombal

Tema: Idosos e crianças

A ATLAS – Associação de Cooperação para o Desenvolvimento tem como missão intervir em sectores chave da sociedade, de modo a criar, junto das comunidades locais, alavancas de desenvolvimento humano integrado e sustentável, com efeito multiplicador continuado, em que as populações autóctones sejam as verdadeiras protagonistas da mudança.

Entre os projectos desenvolvidos importa destacar o Velhos Amigos e as Escolas Solidárias. O Velhos Amigos, desenvolvido desde 2009, é um projecto de assistência a idosos em situação de carência alimentar e solidão. Trata-se, assim, de uma iniciativa de voluntariado que leva refeições quentes, afectos e companhia a idosos das cidades onde a ATLAS actua, um projecto de mobilização de cidadãos que se sentem responsáveis pela sociedade em que vivem e que procuram soluções para os seus problemas, como o isolamento, a carência económica e a solidão dos idosos.

Contactos Site

Facebook

Email

Telefone: 239781332 / 967757237

O projecto Escolas Solidárias actua, com o apoio de voluntários, em dois agrupamentos do concelho de Leiria de formas diferentes. Primeiro através de apoio diário a uma sala de multideficiência de uma escola, conseguindo assim apoiar de forma mais eficaz os alunos com necessidades educativas especiais. Depois por meio da doação de cabazes alimentares a famílias com carência económica. Para este projecto é estabelecido uma parceria com a escola em questão, que tem um papel activo na identificação e sinalização de crianças com dificuldades financeiras. No entanto, os problemas nem sempre ficam pela alimentação e muitas vezes a ATLAS acede a pedidos de ajuda em outros campos, como por exemplo consultas dentárias ou óculos.

Qual o impacto da ATLAS?

A ATLAS conta, neste momento com cerca de 300 voluntários, apoiando cerca de 90 idosos. Através do projecto Escolas Solidárias, está presente em dois agrupamentos de escolas do concelho de Leiria.

Como posso ajudar?

Existem dois tipos de oportunidades de voluntariado:

No projecto Velhos Amigos, através do acompanhamento dos idosos apoiados, permitindo ao voluntário acompanhar e dinamizar diversas actividades. No projecto Escolas Solidárias, através do apoio directo aos profissionais da sala multideficiência, proporcionando a dinamização de actividades diárias e através da organização de cabazes.

O que precisam de mim?

Mínimo de cerca de 3 a 4 horas por mês, durante um dia.