O Governo e a TAP

Sistematicamente, o Governo recorre a escritórios de advogados para que sejam devidamente elaborados pareceres, acordos e contratos que lhe sejam favoráveis, ou para dirimirem diferendos que possam advir de práticas dúbias entre as partes envolvidas. Assim, como foi possível que o Estado tenha entrado para a TAP com 50% das acções, mas apenas, imaginem, 5% do poder de decisão na gestão da transportadora? Que aprendizes de leis elaboraram tão ruinoso contrato para o erário público? E ninguém é ‘”chamado à pedra”?

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Lei de Bases da Saúde

A Lei de Bases da Saúde tem proporcionado uma verdadeira novela entre PS e BE. Esquecem-se do essencial e o essencial, muito mais importante do que discutir agora a Lei de Bases da Saúde, é colocar o SNS a funcionar bem e urgentemente, reduzindo drasticamente o tempo de espera por consultas e cirurgias e colocando médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar em número certo para que no dia-a-dia os diversos serviços, hospitalares ou não, funcionem efectivamente. Importante é conseguir “convencer” os médicos a quererem trabalhar fora de Lisboa e Porto. Importante, importante, é resolver os problemas que, infelizmente, todos os dias são notícia, investindo dinheiro onde é necessário, diminuindo as cativações e deixar de só ter o défice como preocupação. O SNS precisa que o Governo se preocupe com ele, já que a maioria dos portugueses depende dele. Terá o Governo capacidade para colocar o SNS no centro das suas preocupações?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Insulto e arrogância

A forma insultuosa como José Sócrates comentou as suposições do Dr. Filipe Pinhal, expostas de forma bem simples e sem ter que ler o que os advogados escrevem, são demonstração eloquente da arrogância que sempre o caracterizou. Mas o nosso ex-primeiro-ministro pode ficar tranquilo, pois com o afastamento de Joana Marques Vidal e a retirada do processo Marquês a Carlos Alexandre, feitos de forma bastante obscura, palpita-me que tudo vai ficar, como soe dizer-se, em águas de bacalhau e poderá, e disso não tenho dúvidas que acontecerá, pedir uma choruda indemnização ao Estado que todos nós, mesmo a contragosto, teremos que pagar.

Manuel Gonçalves, Braga

Roberto Saviano

“A Máfia vai existir enquanto houver capitalismo. Há um paradoxo na Europa. Bloqueia-se o fluxo de imigrantes, mas não se bloqueia o dinheiro ligado ao crime.” As palavras de Roberto Saviano, jornalista e autor do livro Gomorra, responsabilizam os governos europeus e a banca pela lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de droga. Muito se fala dos grandes devedores da banca, mas de onde vem o dinheiro que os bancos emprestam entre si?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

