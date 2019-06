Investigadores vão identificar suspeitos do derrube do MH17

A equipa internacional responsável pela investigação do ataque ao voo MH17 da Malaysia Airlines, no Leste da Ucrânia, em Julho de 2014, vai anunciar a abertura de processos-crime contra os suspeitos do derrube do avião, que também serão identificados pela primeira vez.

O avião foi derrubado por um míssil no espaço aéreo ucraniano controlado por separatistas pró-Rússia.

A informação foi avançada por duas emissoras holandesas esta sexta-feira. O aparelho tinha partido de Amesterdão e voava para Kuala Lumpur, na Malásia. Nenhum dos 298 passageiros sobreviveu — a maioria eram cidadãos holandeses.

Os procuradores remeteram para dia 19 de Junho as conclusões da investigação internacional. À Reuters, o porta-voz do Ministério Público holandês recusou adiantar o que será então anunciado às famílias e jornalistas.

A equipa de investigação composta por elementos australianos, belgas, holandeses e ucranianos concluiu para já que o míssil disparado contra o avião pertencia à 53.ª Brigada Antiaérea do exército russo, concentrada em Kursk, a 400 quilómetros da fronteira ucraniana.

Moscovo recusou cooperar com a investigação, não sendo expectável que o país entregue às autoridades holandesas suspeitos que se encontrem em território russo. Mas os acusados podem ser julgados à revelia.

Os governos da Holanda e da Austrália consideram que a Rússia foi responsável pelo ataque. Moscovo nega qualquer envolvimento, afirmando que não apoia, financeiramente ou com material, os rebeldes pró-Rússia em confronto com forças governamentais ucranianas.