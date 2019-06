Bolsonaro demite terceiro ministro em menos de seis meses

O Governo de Jair Bolsonaro perdeu o terceiro ministro em meio ano. O general Carlos Santos Cruz abandonou a Secretaria do Governo na quinta-feira, na sequência de um embate entre as facções internas representadas na Administração brasileira.

A saída de Santos Cruz é a primeira de um militar no Governo, mas o seu substituto vem também das Forças Armadas: é o general Luiz Ramos Baptista Pereira, considerado mais próximo de Bolsonaro. A Secretaria do Governo é uma pasta fundamental na gestão do Executivo, por ser responsável pela articulação com o Congresso e por estar instalada no Palácio do Planalto, sede da presidência.

Santos Cruz saiu depois de meses de troca de acusações com a chamada “ala olavista” do Governo, em referência ao escritor radicado nos EUA Olavo de Carvalho, considerado o guru ideológico de Bolsonaro, e celebrizado pela extrema-direita pela sua defesa dos valores conservadores e crítica selvagem à esquerda. Para além de ter sido atacado por Carvalho, o general foi também alvo do vereador Carlos Bolsonaro, um dos filhos do Presidente.

Desde que tomou posse, o Governo já viu saírem os ministros da Secretaria-Geral, Gustavo Bebianno, e da Educação, Ricardo Veléz.