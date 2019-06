Chega ao Tejo o HippoSpeed. É para ver Lisboa a voar sobre as águas

Acaba de chegar ao Tejo o HippoSpeed, um novo serviço para passeios no Tejo em lancha rápida que promete “mostrar Lisboa de forma única, margem a margem”, entre paragens para admirar os principais pontos e alguns momentos de “velocidade e adrenalina”, como que a voar sobre as águas.

O serviço de passeio de lancha no Tejo já existe, como nos diz Sofia Gonçalves, da HippoTrip, mas aqui há um novo factor: habitualmente esses passeios são para grupos e com preço de grupo, “muito mais elevado” do que no novo HippoSpeed, que permite a cada pessoa comprar um bilhete pelo preço fixo de 18 euros e ter a viagem garantida independentemente do número de pessoas.

A embarcação “semi-rígida, confortável e segura”, sublinha, faz passeios de 30 minutos para até 18 pessoas. Com saída da Doca de Santo Amaro, em Alcântara, segue pelo rio até à Praça do Comércio e Santa Apolónia, “voa” até à outra margem, passa o Cristo-Rei e a ponte, indo até ao MAAT (Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia) e voltando ao ponto de partida. A viagem “não é sempre a abrir": há momentos de paragem e “momentos de alta adrenalina”, sublinha Sofia Gonçalves.

A lancha está equipada com um motor de 350 cavalos, conta-nos, e é a gasolina. Para quem tem maiores preocupações ambientais, a responsável diz que “não há libertação de agentes poluentes para a água”, “apenas as vibrações de impacto, como qualquer barco”, sendo “a combustão para o ar”. “Não polui mais do qualquer outra embarcação”, garante.

Tendo várias paragens e não passando o tempo a alta velocidade, a lancha permite, porém, uma velocidade de 40 nós “nos pontos de maior adrenalina”, cerca de 74km/h.

Até 8 de Setembro, há dez possibilidades por dia de realizar o passeio, a cada 40 minutos, entre as 12h e as 18h40. Os bilhetes estão à venda na HippoTrip na Doca de Santo Amaro ou junto ao Padrão dos Descobrimentos, nos quiosques Ask Me do Turismo de Lisboa ou pelo número 211922030. Há também a possibilidade de comprar um pack com bilhetes para o veículo anfíbio e para o shuttle hop on hop off, que permite entrar e sair as vezes que se quiser nas várias paragens entre Cais do Sodré e Padrão dos Descobrimentos (com os três serviços custa 40 euros para adulto, 28 euros para criança).

O HippoTrip, o primeiro autocarro anfíbio de Lisboa, foi lançado em 2013 e permite passeios de 90 minutos entre terra e água.