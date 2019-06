A insustentável leveza da regulação da banca

Enquanto esperamos todos pelo regresso do Nuno Garoupa, ao Jano ou a outro espaço de opinião à altura da qualidade dos seus textos, passarei a assegurar semanalmente esta coluna. O Jano perde a sua diversidade, depois de há mais de um ano ter saudavelmente alternado entre um homem e uma mulher, uma visão de esquerda e outra de direita. Os leitores do PÚBLICO perdem também o acesso às análises argutas do Nuno Garoupa, que tanta falta fazem a Portugal, onde escasseiam os espíritos críticos e independentes. Devo à generosidade do Nuno a partilha do Jano em partes iguais, e portanto também lhe devo a notoriedade que me permite agora ficar com o espaço semanalmente.

Continuar a ler