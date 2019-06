Ricardo Santos já na corrida por novo título

Ricardo Santos somou 29 pancadas abaixo do Par nos últimos dois torneios do Challenge Tour que jogou, ou seja, em oito voltas (142 buracos), as primeiras quatro valeram-lhe o segundo lugar isolado no D+D Real Czech Challenge, na República Checa, as últimas quatro a vitória no Swiss Challenge em Lucerna.

Agora, pode só estar 3 abaixo do par após as duas primeiras voltas, quinta e sexta-feira, no Hauts de France – Pas de Calais Open, mas nem por isso é menos meritório o seu desempenho, é somente consequência de um campo extremamente difícil, o do Aa Saint-Omer Golf Club (Par 71). Na verdade tal agregado de pancadas dá-lhe um lugar no trio dos 5.ºs para o fim-de-semana.

O algarvio de 36 anos, já na 2.ª posição no ranking do Challenge Tour (os 15 primeiros no final da época são promovidos ao European Tour), acrescentou um 69 ao 70 inaugural e subiu posições para entrar no fim-de-semana a lutar pelo segundo título consecutivo no Challenge Tour, empatado com os ingleses Ben Stow (68-71) e James Heath (71-68).

O líder é o holandês Daan Huizing, com 134 (67-67), -8, seguido do sueco Jacob Glenemo, com 137 (71-66), -5. O dinamarquês Nicolai Hojgaard (74-64) e o francês Robin Roussel (70-68) partilham o terceiro lugar com 138 (-4).

O cut, para os 65 primeiros e empatados (de entre 156 jogadores), fixou-se em 145 (+3), deixando de fora o outro português em prova, Filipe Lima, nos 113.ºs, com 150 (77-73), +8.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Veja mais em www.golftattoo.com