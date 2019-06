PSG confirma saída de Antero Henrique

Dois anos após ter chegado à capital francesa, Antero Henrique diz adeus ao Paris Saint-Germain. O clube parisiense confirmou esta sexta-feira a saída do director desportivo.

No comunicado divulgado nas redes sociais, o PSG agradece o profissionalismo do português, dizendo que este foi um dos responsáveis para os bons resultados desportivos obtidos pelo clube. Enquanto foi director desportivo, o clube conquistou dois títulos de campeão nacional francês (2018 e 2019), uma Taça de França (2018), a Taça da Liga Francesa (2018) e duas Supertaças (2017 e 2018).

Foi também durante a presença de Antero Henrique no clube que Neymar protagonizou a maior transferência de sempre do futebol mundial, num negócio que envolveu 222 milhões de euros. Antes do internacional brasileiro, o PSG já tinha contratado o jovem Mbappé ao Mónaco por 180 milhões de euros.

Antero Henrique foi funcionário do FC Porto durante 26 anos, tendo ingressado nos “dragões” em 1990. Tinha a função de responsável pelo departamento de futebol, tendo chegado a ser administrador da SAD “azul e branca” até à sua saída em 2017.