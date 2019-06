FC Porto defronta Mónaco no jogo de apresentação aos sócios

O FC Porto vai jogar contra os franceses do Mónaco, na partida de apresentação aos associados e simpatizantes portistas, anunciou, esta sexta-feira, o clube em comunicado. O jogo terá lugar no dia 27 de Julho, não se sabendo, para já, a hora da partida.

Para além do adversário na partida de apresentação, os “dragões” revelaram ainda a planificação da pré-época, que terá início a 1 de Julho no centro de treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia.

A 16 de Julho, o FC Porto irá defrontar o Fulham, no Estádio de Albufeira, o Betis de Sevilha, no dia 19 do mesmo mês, a contar para a Copa Ibérica e ainda o Getafe ou Portimonense, restantes participantes da competição, no dia 21 de Julho.