Benfica, FC Porto e Sporting gastaram mais de 156 milhões de euros em comissões a empresários

Benfica: 79,6 milhões de euros (ME)

2015/2016: 10 ME

2016/2017: 30,1 ME

2017/2018: 21,6 ME

2018/2019: 17,9 ME

FC Porto: 42,7 milhões de euros (ME)

2015/2016: 11,8 ME

2016/2017: 6,2 ME

2017/2018: 8,6 ME

2018/2019: 16,1 ME

Sporting: 33,8 milhões de euros (ME)

2015/2016: 4 ME

2016/2017: 4,9 ME

2017/2018: 14,7 ME

2018/2019: 10,2 ME