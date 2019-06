Lídia Jorge vence XXIV Grande Prémio de Literatura DST com Estuário

A escritora Lídia Jorge é a vencedora do XXIV Grande Prémio de Literatura atribuído pelo grupo empresarial DST, com a obra Estuário.

Segundo comunicado da DST distribuído esta manhã, o prémio, no valor de 15 mil euros, será entregue no dia 28 de Junho, no Theatro Circo, no âmbito da inauguração da Feira do Livro de Braga.

O júri, composto pelos escritores Vítor Aguiar e Silva, José Manuel Mendes e Carlos Mendes de Sousa, escolheu o romance de Lídia Jorge “pela elevada qualidade da sua escrita, absorvendo e reelaborando fragmentos de um quotidiano mutacional, com fortes sequências efabulatórias e personagens com notória densidade social e psicológica”.

Estuário, publicado em Maio do ano passado, “retrata a vulnerabilidade de um homem, de uma família, de uma sociedade e do próprio equilíbrio da Terra, relatados pelo olhar de um jovem sonhador que se interroga sobre a fragilidade da condição humana”, lê-se no comunicado.

A XXIV edição do prémio, dedicada à prosa, registou uma centena de publicações de autores portugueses, dos quais foram seleccionados cinco finalistas: Joana Bértholo com Ecologia, Mário de Carvalho com Burgueses Somos Todos Nós ou Ainda Menos, Hélia Correia com Um Bailarino na Batalha, Julieta Monginho com Um Muro no Meio do Caminho e a vencedora Lídia Jorge, com Estuário. Joana Bértholo, Hélia Correia e Julieta Monginho são também finalistas, com os mesmos romances, do Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores (APE).

Lídia Jorge, nascida em Boliqueime, no distrito de Faro, é ainda autora, entre outros, dos romances premiados O Cais das Merendas e Notícia da Cidade Silvestre, distinguidos com o Prémio Cidade de Lisboa, e O Vento Assobiando nas Gruas, que conquistou o Grande Prémio de Romance e Novela da APE em 2002.

O Grande Prémio da Literatura é um concurso nacional, promovido pelo grupo DST há quase 25 anos, que distingue, rotativamente, livros de prosa e poesia publicados nos dois anos anteriores.

Nestes últimos anos tem distinguido nomes como Jacinto Lucas Pires, Armando Silva Carvalho, Luísa Costa Gomes, Manuel Alegre e Mário Cláudio. Em 2018, o vencedor foi Daniel Jonas, com o livro de poesia Oblívio.