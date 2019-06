A cantiga ainda é uma arma, e eles sabem

A cantiga é uma arma, ontem como hoje. Nem que seja para gritar ódio apenas ao vazio, como escreveu José Mário Branco no seu assombroso FMI. E nem é para aqui chamado o discurso da canção de intervenção, ou da canção de protesto, mas sim o da música que reflecte a vida com os seus anseios e temores, as suas dores e as suas miragens de utopias. As canções de José Mário Branco estão neste rol, e muitas provocaram um estremecimento a quem pela primeira vez as ouviu, na aprendizagem de interrogar-se e interrogar o mundo. Sabemos como elas soaram a cada passo da sua feitura, da sua estreia pública, da sua gravação, na voz de quem as criou. E noutras vozes, como soariam? O jornalista e radialista Rui Portulez pensou nisso, em 2013, meteu mãos à obra e nasceu um concerto, em 2014. Agora, cinco anos passados, surge nas lojas Um Disco Para José Mário Branco, que, reflectindo o espírito desse concerto, não é uma homenagem ao autor, mas sim uma revisitação de várias das suas canções por um lote heterogéneo de intérpretes.

Continuar a ler