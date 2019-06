Falha afectou serviços da Vodafone em Portugal e outros países europeus

Uma falha técnica perturbou nesta quinta-feira o serviço de internet fixo e móvel da operadora de telecomunicações Vodafone em Portugal e noutros países europeus.

“Devido a problemas técnicos, estamos com dificuldades nos nossos serviços fixo e móvel a nível nacional. Esta situação já se encontra em fase de resolução”, informava a Vodafone aos clientes portugueses através das redes sociais.

As dificuldades de acesso à internet na rede fixa e móvel começaram a ser registadas cerca das 14h. Perto das 16h45, o serviço de internet já tinha sido restabelecido em grande parte do país.

A Vodafone não adiantou detalhes sobre o problema que levou à interrupção dos serviços.

Para além de Portugal, o site de monitorização de serviços online Down Detector indicava dificuldades no acesso aos serviços da Vodafone no Reino Unido, Irlanda, Espanha, Alemanha e Itália.