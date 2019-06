Facebook quer pagar para saber mais sobre como os utilizadores usam outras aplicações

O Facebook lançou na terça-feira, dia 11, uma nova aplicação que recolhe informação dos seus utilizadores sobre a utilização de smartphones – e paga-lhes para isso. Através da Study, em empresa fica com acesso aos dados de utilização de outras aplicações instaladas nos dispositivos dos usuários, com o objectivo de “perceber que apps usam e como as usam”, de acordo com o site do novo produto da empresa.

Depois de, no início do ano, ter estado envolvido numa polémica sobre recolha de dados de menores, a troco de dinheiro, com uma aplicação que tinha acesso até a conteúdo encriptado dos utilizadores, o Facebook apresentou o novo projecto como sendo mais “transparente” e menos intrusivo. Por causa da revelação do site TechCrunch, o Facebook encerrou o programa de recolha de dados Project Atlas e anunciou pouco tempo depois que ia descontinuar outra aplicação com fins semelhantes, a Onavo Protect.

A Study vai ter acesso à localização, dispositivo e tipo de rede do utilizador e monitorizará as apps instaladas, o tempo de utilização das mesmas, o nome das aplicações e das funcionalidades usadas. O Facebook garante que não vai aceder a dados como credenciais pessoais, palavras-passe, informações de pagamentos ou conteúdo como mensagens e imagens dos participantes no estudo.

Numa primeira fase, a aplicação vai estar disponível nos Estados Unidos da América e na Índia, e vai ter acesso restrito – o Facebook vai apresentar anúncios, a utilizadores da própria rede social e de outros produtos da empresa, para a participação num estudo de mercado a troco de uma compensação monetária. Quem abrir a publicidade vai ter a possibilidade de se registar no programa através do site da Applause, uma empresa de desenvolvimento de software parceira do Facebook.

Confirmada a idade (os participantes têm de ter mais de 18 anos) e depois de aceder ou criar a conta Paypal necessária para receber os pagamentos, o utilizador tem de descarregar a aplicação Study. Os valores da compensação que o Facebook vai pagar aos participantes não foram anunciados.

O comunicado da empresa informa ainda que, durante o estudo, a Study vai relembrar “periodicamente” os utilizadores da recolha de informação, e reforça que vai gerir os dados recolhidos com muita “transparência e responsabilidade” para manter os utilizadores “seguros”.