Radares a controlar as estradas portuguesas sobem de 30 para 80

O Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) vai passar a contar com mais 50 radares nas estradas portuguesas, avança o Jornal de Notícias. Com os novos equipamentos, o SINCRO vai passar a contar com 80 radares.

“O concurso público para a aquisição e instalação dos novos radares deverá ser lançado muito em breve, dentro de um mês”, confirmou ao JN Rui Ribeiro, presidente da ANSR. Os aparelhos de controlo de velocidade vão rodar por 100 cabinas, o dobro das que compõem actualmente o Sistema Nacional de Controlo de Velocidade.

Segundo o Jornal de Notícias, Rui Ribeiro contou que os equipamentos já foram escolhidos e “deverão ser colocados e em funcionamento durante o próximo ano”. Falta apenas “definir os locais onde vão ser colocados”. O presidente da ANSR explicou que os radares vão ser instalados nos troços das estradas com mais acidentes provocados por excesso de velocidade.

Em 2018, o SINCRO registou perto de 291.700 infracções, 139 mil das quais graves e cinco mil muito graves.