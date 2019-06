myPolis: esta app quer criar uma pólis para os millennials

Se, por um lado, os jovens estão afastados da política, por outro nunca estiveram tão imersos no mundo digital. A pensar nisto, Bernardo Branco Gonçalves decidiu criar uma plataforma para empoderar a geração dos millennials, dando voz às suas ideias e vontades. A myPolis pretende ser uma ponte entre as duas margens das decisões políticas — quer ligar quem as toma com quem as recebe.

Bernardo, de 26 anos, estudou Economia — tanto na licenciatura como no mestrado — na Nova Business School. Foi quando era presidente da associação de estudantes que se apercebeu das dificuldades que tinha em compreender as ideias e posições dos estudantes que representava. Não conseguia chegar a eles e, assim, obter as informações que precisava para melhor responder às suas necessidades. Saído da universidade, começou a trabalhar numa consultora e aí percebeu: através da internet, conseguia auscultar as opiniões das pessoas e pôr em prática medidas eficazes mais facilmente.

Foi com a ideia de “tornar mais fácil para os decisores políticos ter acesso aos inputs dos cidadãos que estão a representar” que surgiu a myPolis. A fórmula é simples: através de uma aplicação no telemóvel, qualquer pessoa pode submeter propostas para o seu município e até a nível nacional. A ponte é feita por quem gere a plataforma — a equipa faz chegar todos estes contributos aos respectivos decisores políticos.

Depois de lançarem a ideia, em 2018, começaram a ganhar prémios de empreendedorismo — como o Democracia Digital da representação portuguesa da Comissão Europeia, no valor de quatro mil euros — e acabaram por se estabelecer na Casa do Impacto, em Lisboa. É lá que, desde Outubro, Bernardo, João Bastos e Maria Pignatelli desenvolvem o projecto ao lado de outras startups, com quem já chegaram a juntar forças (ver caixa).

No fundo, a ideia é criar uma pólis — à semelhança do conceito da Grécia antiga — onde se construa uma democracia aberta e participativa, em que os jovens têm voz. “O que queremos fazer é trabalhar em projectos com os próprios municípios e decisores políticos para que eles possam estar em tempo real a analisar a informação que vem da plataforma”, acrescenta Bernardo, durante a vista do P3.

De Lisboa para o mundo

Ainda não têm representação em todo o país, mas já mostram quem são pelos lados de Lisboa, nos municípios de Oeiras, Massamá e Monte Abraão. Aí, a população fala e os decisores já ouvem: segundo o jovem, foram submetidas na aplicação cerca de 40 propostas e algumas estão já a ser postas em prática. Exemplo disso é o Jornal da Juventude pedido por jovens na União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão. Mais para sul, começaram também a actuar em Lagoa, no Algarve.

Casa do Impacto: o hub para o empreendedorismo social O projecto Casa do Impacto, que integra a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, já existe há oito meses. Criada em Outubro do ano passado, o espaço dedica-se ao empreendedorismo e à inovação social e ocupa o Convento de São Pedro de Alcântara. Lá dentro encontram-se 18 organizações e cerca de 180 pessoas. O objectivo é criar um espaço aberto e dinâmico em que as várias startups possam trabalhar, criando um hub empresarial que promove a sustentabilidade.

Para além do formato digital, também têm sido feitas algumas acções no terreno. Uma equipa de seis pessoas já foi às ruas destes municípios para perceber quais são as propostas e ideias dos habitantes e fazer a promoção da plataforma. Nas zonas em que já trabalham, refere Bernardo, “é uma estratégia do município acolher essa participação dos cidadãos e dos millennials e tê-la em conta na sua tomada de decisão”. “E”, afiança, “o fluxo funciona bem”. Ou seja, torna-se mais fácil concretizar as ideias apresentadas pelos cidadãos porque há da parte de quem decide vontade para dar resposta.

Não querem ficar por aqui. “Estamos a começar a implementar em alguns sítios que também nos permitem ter ciclos de aprendizagem mais curtos para fazer escalar depois o projecto nos vários municípios que já demonstraram interesse”, explica Bernardo. Depois do âmbito local, esperam chegar ao nível nacional e internacional, nomeadamente tentando encontrar algum tipo de colaboração no contexto da União Europeia. Já tiveram, até, “várias demonstrações de interesse fora de Portugal”.

Independentemente da dimensão do projecto, Bernardo assegura que a receptividade dos decisores políticos tem sido boa. Aqueles com quem já trabalham estão dispostos a receber e a trabalhar as propostas dos cidadãos; os que ainda não entraram na plataforma, já demonstraram interesse em fazê-lo. É, aliás, com isso em mente que a plataforma disponibiliza demonstrações para as câmaras municipais ou juntas de freguesia que não trabalham (ainda) com a aplicação. Tudo para as ajudar a rumar em direcção à Democracia 4.0.