Da Primavera gelada da Gronelândia para a National Geographic: eis as melhores fotos de viagens de 2019

O limite imperceptível entre a neve e o mar gélido de Upernavik, uma pequena vila piscatória da Gronelândia, foi o cenário que motivou Weimin Chu a pegar na máquina e a disparar. No registo, para além da demonstração das forças da natureza, sobressaem duas dezenas de habitações com cores diferentes. Trata-se de um sistema utilizado para diferenciar as funções de cada um dos edifícios quando a vila está submersa por neve, uma situação comum devido à sua localização.

Ao contrário do que pode parecer, a fotografia foi captada durante a Primavera (mês de Março), ainda que num dia de tempestade. As temperaturas rondavam os 30 graus Celsius negativos e, por isso, o fotógrafo chinês não tinha grandes esperanças de encontrar pessoas na rua, como contou à National Geographic. Mesmo assim, conseguiu avistar uma família que não se deixou vencer pelas temperaturas extremas. Quem se deixou (con)vencer pela paisagem agreste foram os júris da edição de 2019 do Travel Photo Contest da National Geographic, concurso de fotografias de viagens do qual Weimin Chu se sagrou o grande vencedor com Greenlandic Winter (a primeira imaem da fotogaleria).

Na lista de fotografias premiadas há ainda lugar para momentos de oração, animais (abutres e cavalos a fugir do fogo), paisagens naturais e tradições. Instantes captados um pouco por todo o mundo, de São Francisco a Dhaka, no Bangladesh, passando pela China, Havai e Nova Zelândia, entre outros.