Dois petroleiros evacuados no Golfo de Omã após suspeita de novos ataques

Duas explosões em dois petroleiros que navegavam no Golfo de Omã, esta quinta-feira, obrigaram à evacuação das respectivas tripulações e estão a levantar suspeitas de um novo ataque contra embarcações na região, um mês depois de quatro embarcações terem sido alvejadas no Golfo Pérsico. Os incidentes junto ao importante e estratégico Estreito de Ormuz provocaram a subida imediata do preço do barril de petróleo, em 4%, colocando-o nos 62 dólares (cerca de 55 euros).

As marinhas norte-americana e iraniana prestaram de imediato auxílio aos dois navios e, de acordo com a televisão estatal do Irão, foram resgatadas 44 pessoas “dos dois petroleiros estrangeiros” que se encontram no porto iraniano de Jask.

Os petroleiros em causa são o Front Altair e o Kokuka Courageous. O primeiro tem bandeira das Ilhas Marshall, é operado pela empresa norueguesa Frontline, e transportava etanol do Qatar para Taiwan. Citado pelo Guardian, Wu I-Fang, da petrolífera taiwanesa CPC, diz que há “suspeitas de o navio ter sido atingido por um torpedo”, após a ocorrência de um incêndio a bordo.

Já o Kokuka Courageous, de bandeira panamiana e operado pela companhia Schulte, de Singapura, ficou com o casco danificado devido a um “suposto ataque”, de acordo com a empresa, quando fazia a travessia da Arábia Saudita para aquela cidade-Estado asiática transportando metanol.

A marinha britânica já reagiu aos incidentes, reportados com cerca de uma hora de diferença, e garantiu disponibilidade para investigar o sucedido. “Estamos muito preocupados com os relatos de explosões e incêndios nas embarcações no Estreito de Ormuz e estamos em contacto com as autoridades locais e os nossos parceiros na região”, comunicou um porta-voz.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As explosões surgem um mês depois de um incidente semelhante ter tido lugar na região por onde circula cerca um terço de todo o petróleo comercializado no mundo, que se transformou em mais um capítulo do recente estado de tensão entre Estados Unidos e Irão – com o acordo nuclear iraniano como pano de fundo.

Washington acusou Teerão de ter patrocinado o ataque a quatro embarcações, em Maio, mas os iranianos negaram-no veementemente. Na sequência da agressão, a investigação conduzida pelos Emirados Árabes Unidos, Noruega e Arábia Saudita denunciou a responsabilidade de um “actor estatal”, mas não identificou nenhum país em concreto.