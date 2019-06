Boris Jonhson arrasa na primeira ronda de votações para a sucessão de May

Boris Johnson confirmou o favoritismo e venceu confortavelmente a primeira ronda de votações como vista à liderança do Partido Conservador e do próximo Governo britânico. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros recolheu o apoio de 114 dos 313 deputados tories, suplantando a concorrência por uma larga vantagem, numa eleição que terá menos três concorrentes na próxima volta.

Jeremy Hunt, actual chefe da diplomacia britânica, teve 43 votos, seguido do ministro do Ambiente, Michael Gove, com 37, e do ex-ministro do “Brexit”, Dominic Raab, com 27.

Sajid Javid (23 votos), Matt Hancock (20) e Rory Steward (19) mantêm-se na corrida à sucessão de Theresa May, ao passo que Mark Harper (10), Andrea Leadsom (11) e Esther McVey (9) ficam pelo caminho, por não terem sido capazes de agregar pelo menos 17 votos.

As próximas rondas estão agendadas para a semana e terão critérios mais apertados. Para se manterem “vivos” os candidatos terão de obter os votos de pelo menos 10% dos votantes, equivalentes a 33 deputados conservadores.

De acordo com a calendarização disponibilizada pelo Comité 1922 – que junta todos os representantes tories na Câmara dos Comuns de Westminster sem cargos no Governo –, a votação que decidirá quem serão os candidatos finais deverá ocorrer no dia 20 de Junho.

Os dois concorrentes mais votados irão participar numa eleição a nível nacional, aberta aos cerca de 120 mil militantes do Partido Conservador. O Comité 1922 prevê apresentar o próximo primeiro-ministro do Reino Unido e do Governo de Sua Majestade na semana que se inicia no dia 22 de Julho.