Ser provedor do inquilino foi “uma comunhão” com quem “muitas vezes estava em aflição”

Quando José Lopes Baptista aceitou o desafio da Câmara do Porto para ser provedor do inquilino municipal, ouviu, na tomada de posse, Rui Moreira elogiar-lhe o “conhecimento técnico profundo” sobre a realidade dos bairros sociais, onde viveu por quase três décadas, e ainda o “entendimento emocional, espiritual e social” para servir os portuenses. Cinco anos depois, o presidente da autarquia decidiu extinguir o cargo, contra a vontade de toda a oposição. Na Assembleia Municipal de quarta-feira à noite reiterou que não abandonaria a proposta, depois do protesto do deputado Joel Oliveira, do Bloco de Esquerda, que viu na decisão “um retrocesso” e uma forma de “silenciar uma voz incómoda”.

José Lopes Baptista, pároco nas Antas desde 2011, não derruba a sua natureza reservada. Na tomada de posse, em 2014, já sublinhava preferir “fazer do que falar”. E assim se mantém, alheio a polémicas políticas. “Espero que o novo serviço seja ainda melhor para quem vive nos bairros”, disse ao PÚBLICO, com votos “sinceros” de sucesso a Marques dos Santos, Provedor do Munícipe que abarcará nas suas tarefas as até agora cumpridas pelo provedor do inquilino municipal.

Para o Bloco de Esquerda, o afastamento de José Lopes Baptista significa um “enfraquecimento” do escrutínio que deve existir em relação à habitação social e o desaparecimento de “uma voz independente para decidir sobre eventuais situações de cessação de arrendamento menos ponderadas ou até indevidas”.

A cronologia do fim é sucinta. Chamado à Câmara do Porto para uma conversa com Rui Moreira e o vereador da Habitação, Fernando Paulo, o pároco foi informado da intenção de extinguir o seu cargo. Uma “opção política”, ter-lhe-ão dito, por “uma questão de organização”. Na reunião de câmara de 7 de Maio, quando a proposta foi aprovada com protestos de toda a oposição, Rui Moreira assumia precisamente essa postura. Para o autarca, as duas provedorias criavam “confusão” entre os portuenses e a centralização de todos os assuntos numa só figura seria benéfica. “[Rui Moreira] agradeceu-me o trabalho gratuito e nunca mais falámos”, contou Lopes Baptista.

Não há um voltar de costas. Nem houve “obstáculos por parte da câmara” em relação ao seu trabalho, garante. Mas a liberdade foi sempre condição primeira para o padre que durante 27 anos viveu no bairro Rainha Dona Leonor e por mais de 40 assumiu a paróquia da Pasteleira. “Era suficientemente livre para dizer tudo o que queria”, respondeu quando confrontado com alguns dos pareceres que escreveu e aos quais o PÚBLICO teve acesso. Sobre despejos camarários e casos específicos, Lopes Baptista prefere não falar. Mas o seu pensamento não é de difícil interpretação, tanto pelos pareceres como pelo próprio discurso de tomada de posse.

Quando os inquilinos o contactavam, vinham quase sempre em desespero: “Senti uma ligação emocional forte porque para aquelas pessoas era muitas vezes a última esperança. Não por ser eu, mas por ser a última estância a quem podiam recorrer”, contou. Os pareceres emitidos espelhavam o seu livre pensamento, mesmo que ele não fosse juridicamente apoiado ou contrariasse o regulamento municipal. Perante o pedido de ajuda de uma moradora de Francos, com ordem de despejo por o filho ter uma pena suspensa, o padre Baptista não se coagiu a criticar o desalojamento de “todo um agregado familiar” quando os “supostos ilícitos” haviam sido praticados por uma pessoa, como o PÚBLICO contou em Dezembro passado. “Parecem-me de uma imensa fragilidade os pressupostos que conduzem a esta decisão, podendo mesmo até haver alguma ilegalidade”, escreveu na altura.

Ao proferir o seu discurso de tomada de posse, Lopes Baptista já citava algumas das suas referências para sublinhar aquela que seria a sua postura. Com o “Pai Américo” fixou ser possível “as pessoas alterarem o seu caminho”. Do bispo António Ferreira Gomes, bebeu o valor da liberdade “face aos poderes” e a intransigente “defesa da dignidade da pessoa humana”. Da “presença humilde e simples” da “gente da Pasteleira”, soube que valia “a pena ser gente com eles e para eles”.

Os cinco anos como provedor foram, por isso, “uma comunhão com pessoas que muitas vezes estavam em aflição”. “Gostei muito de receber e ajudar os inquilinos como pude”, disse, acrescentando que aprendeu a olhar o mundo pela perspectiva dessas pessoas. “Aprendi que vale a pena acreditar em todos”, proferiu no discurso de 2014: “Aprendi que todos têm dons e capacidades para partilhar e, como elas são, nos ajudam a ser gente.”