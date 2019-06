Um domingo por mês há ruas do Porto que não vão ter carros

Um domingo por mês, uma ou mais ruas do Porto, ou até mesmo um quarteirão, estarão abertas apenas aos peões, sem carros, só para o usufruto dos cidadãos. A proposta do Bloco de Esquerda passou, nesta quarta-feira, em Assembleia Municipal, na mesma noite em que também foi aprovada a adesão à Semana Europeia da Mobilidade - este ano com o tema “Caminhar e Pedalar em Segurança” -, e ao Dia Mundial Sem Carros, a realizar-se no dia 22 de Setembro.

A proposta, dividida em três pontos, não foi aprovada sem passar por uma discussão acesa envolvendo os deputados de outras forças políticas. Com os votos contra da CDU e abstenção do grupo municipal Rui Moreira: Porto, o Nosso Partido, o primeiro ponto não entusiasmou o deputado comunista, Rui Sá, por entender ser prioridade a aposta no transporte público, que considera ainda estar “aquém das necessidades”.

Já o deputado eleito pelo grupo de Rui Moreira, André Noronha, adiantou que a autarquia tinha já em marcha um projecto para tornar possível o encerramento regular de algumas ruas aos automóveis. A bancada que lidera optou por abster-se por este ser um assunto que ainda está a ser estudado, devido à sua “complexidade”.

Dúvidas não teve ao votar contra à adesão à Semana Europeia da Mobilidade e ao Dia Mundial Sem Carros. No ano passado, o executivo municipal já não tinha aderido e este ano apresenta a mesma justificação para tentar chumbar a proposta. “Esta é uma medida isolada que não fará a diferença. Defendemos que devem adoptar-se medidas para os 365 dias do ano”, disse durante a sua intervenção antes do voto. Sem efeito, a proposta passou.

De acordo com o documento levado a votação pelo BE, foram mais de 2500 os municípios europeus que aderiram à semana da mobilidade em 2018. O Porto não foi um deles, decisão que o deputado bloquista, Pedro Lourenço, diz não entender, recordando o “Inquérito à Mobilidade nas Áreas Metropolitanas do Porto e de Lisboa”, realizado recentemente, que dá conta de que o automóvel é o principal meio de transporte usado na Área Metropolitana do Porto (67,6%), sublinhando que o número de deslocações de entrada na cidade ultrapassa o número de residentes.

Alinhada com a proposta do BE, Bebiana Cunha, do PAN, votou favoravelmente nos três pontos, por entender que o Porto, nesta matéria, está a “ficar para trás” relativamente a outras cidades europeias.

Porto não será uma cidade Arco-íris

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A mesma deputada viu ser chumbada as duas propostas que levou à assembleia. O PAN propôs que o Porto aderisse à rede Cidades Arco-íris e Veg-friendly. Criada em Berlim, a primeira iniciativa, com rede que se estende até cidades como Amesterdão ou Bolonha, serve para continuar a chamar à atenção para “as agressões” que a comunidade LGBTI ainda continua a sofrer.

Entendeu André Noronha que esta adesão seria uma medida “discriminatória”, no sentido em que acredita não dever-se privilegiar um grupo em particular, sobretudo, numa cidade, que diz ser conhecida pelo seu carácter “liberal”. Na mesma linha, o deputado do PSD, Alberto Machado, votou contra, de forma a distanciar-me daquilo que considera ser “ideologia de género”, “política de gosto”, sublinhando entender serem estas iniciativas actos de “discriminação não aceitáveis”.

Já durante a ordem do dia, foi aprovada a primeira revisão do orçamento de 2019, que passa dos iniciais 293,9 milhões de euros para 333,7 milhões de euros - mais 13,5%. Rui Moreira precisou da ajuda do socialista Ernesto Santos, presidente da junta de freguesia de Campanhã, que após votação entendeu justificar o voto. Disse ter ficado ao lado do executivo, não por “indisciplina partidária”, mas por entender ser esta revisão benéfica para as freguesias.