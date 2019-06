35 anos sem António Variações

António Variações — baptizado António Joaquim Rodrigues Ribeiro — nasceu em 1944 numa pequena aldeia do concelho de Amares, distrito de Braga, tendo passado por Lisboa, Angola (onde cumpriu serviço militar), Amesterdão e Londres.

Um ano depois da estreia em 1982 com o single Povo que lavas no rio/Estou além, lançou o seu primeiro LP, Anjo da Guarda. Em 1984, lançaria o seu segundo e último álbum, Dar & Receber, vindo depois a falecer em Junho desse ano, no dia de Santo António.

A data é assinalada pela Feira do Livro de Lisboa, com uma conversa entre Manuela Gonzaga e Raquel Varela sobre António Variações - Um homem à frente do seu tempo?, na qual “se analisará a excentricidade e a visão de um dos mais carismáticos artistas portugueses”.

Para 29 de Junho, no encerramento das festas de Lisboa, está agendado o espectáculo António & Variações, com a presença de cantores como Ana Bacalhau, Conan Osiris, Lena d'Água, Manuela Azevedo, Paulo Bragança ou Selma Uamusse.

