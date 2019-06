“A alta velocidade em Portugal é fatal como o destino”

“É fatal como o destino. A alta velocidade é quase uma imposição comunitária e a ideia é ligar as capitais europeias com comboios a 250 ou a 300 Km/hora”, diz o presidente da ADFERSIT - Associação Portuguesa Para o Desenvolvimento dos Sistemas Integrados de Transportes, para quem Lisboa e Porto devem estar ligadas em menos de duas horas e Lisboa e Madrid em menos de quatro horas. O que significa, conclui, que a terceira travessia do Tejo, com uma ponte ferroviária, é uma inevitabilidade.

